Рыбин считает, что болельщикам понравилась игра Шестеркина в Матче звезд НХЛ

Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин отреагировал на овации публики в адрес российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина за его игру на Матче звезд НХЛ.

«Зрителя не обманешь: если он тебе аплодирует, значит, ему понравилась твоя игра. Было ли Шестеркину чуть легче проявить себя из-за амплуа голкипера? Сложно сказать. Тут чуть другие скорости, но вратарь тоже старается, он же не приехал для того, чтобы получить шайбы в свое лукошко и уехать. Каждый стремится к тому, чтобы получить позитивные эмоции. Я бы все равно ответил, что он один из лучших именно в сегодняшнее время. У нас отличные вратари: те же Василевский, Бобровский, Георгиев, Сорокин, Кочетков. Не хочу никого забыть. Все они классные по-своему. Разница лишь в стиле и командах, за которые они выступают. Очень круто, что сейчас лидирующие позиции в НХЛ занимают именно российские голкиперы, у нас долго такого не было», — приводит слова Рыбина RT.

28-летний россиянин играл за команду Остона Мэттьюса, которая стала победителем Матча звезд, обыграв в финале команду Коннора Макдэвида (7:4). Бибер выступил в роли звездного капитана команды Мэттьюса.