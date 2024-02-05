«Питтсбург» подписал контракт с Пулюярви на два года

«Питтсбург» объявил о подписании контракта с нападающим Йессе Пулюярви.

Клуб заключил соглашение с 25-летним финном на два года. Хоккеист заработает 800 тысяч долларов за этот период.

Пулюярви был выбран под четвертым номером драфта НХЛ-2016. В сезоне-2023/24 хоккеист набрал 9 (4+5) очков в 13 матчах за фарм-клуб «Питтсбурга» в АХЛ.

В прошлом сезоне Пулюярви выступал в НХЛ за «Эдмонтон» и «Каролину», провел суммарно 75 матчей в регулярном чемпионате и набрал 16 (5+11) очков.