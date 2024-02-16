Дементьев считает, что соперничество с Маккинноном в гонке бомбардиров никак не влияет на Кучерова

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал игру российского нападающего «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова.

«Желаю Никите, чтобы у него сохранился текущий настрой и на оставшуюся часть регулярного чемпионата. Сегодня он показывает выдающиеся результаты, и, что важно, Кучеров не теряет стабильности от сезона к сезону. Подстегивает ли Никиту его соперничество с нападающим «Колорадо Эвеланш» Натаном Маккинноном в гонке лучших бомбардиров НХЛ? Не думаю, что они оба как-то ориентируются друг на друга из-за этого соревнования. Кучеров не задумывается о возможных рекордах, а выходит на лёд с целью помочь своей команде победить», — заявил Дементьев RT.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (6:3), который прошел 16 февраля, Кучеров забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу. 30-летний россиянин продолжает удерживать лидерство в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ, на его счету 93 (36+57) очка в 54 играх.