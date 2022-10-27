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Сегодня, 22:36

Дебур прокомментировал игру Овечкина перед матчем «Далласа» и «Вашингтона»

Алина Савинова
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Главный тренер «Далласа» Питер Дебур оценил игру нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Мы говорим об Овечкине и его броске в одно касание, но посмотрите на его работу при игре «пять на пять». Это намного больше. Голы — это конечный результат. Посмотрите на его игру при его габаритах. Он стал обладателем Кубка Стэнли не просто как игрок, который только бросает в одно касание», — цитирует Дебура журналист Бен Рэби в своих социальных сетях.

«Даллас» сыграет с «Вашингтоном» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 28 октября. Начало матча — в 3.30 по московскому времени.

В текущем сезоне НХЛ Овечкин провел за свою команду 7 матчей, в которых отличился тремя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами.

   
Александр Овечкин
Питер Дебур
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4 Вашингтон 7 4 3 8
5 Нью-Джерси 7 4 3 8
6 Рейнджерс 8 3 5 8
7 Айлендерс 7 3 4 6
8 Коламбус 8 3 5 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 7 6 1 12
2 Флорида 7 4 3 9
3 Баффало 6 4 2 8
4 Оттава 6 4 2 8
5 Детройт 6 3 3 8
6 Торонто 7 4 3 8
7 Тампа-Бэй 8 4 4 8
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Центральный дивизион И В П О
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2 Колорадо 7 4 3 9
3 Чикаго 6 4 2 8
4 Сент-Луис 5 3 2 6
5 Виннипег 6 3 3 6
6 Миннесота 6 2 4 5
7 Нэшвилл 7 2 5 5
8 Аризона 6 2 4 4
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 8 6 2 12
2 Калгари 6 5 1 10
3 Эдмонтон 7 4 3 8
4 Сиэтл 8 3 5 8
5 Лос-Анджелес 8 4 4 8
6 Сан-Хосе 9 2 7 4
7 Анахайм 7 1 6 3
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1.11
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Айлендерс – Рейнджерс
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27.10 03:00
Сент-Луис – Эдмонтон
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Анахайм – Тампа-Бэй
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Колорадо

 7 12
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 7 12
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 8 12
И Г
Стивен Стэмкос

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Тампа-Бэй

 8 7
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 7 7
Андрей Свечников

Андрей Свечников

Каролина

 6 7
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

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Джейк Эттингер

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 5 1.41
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