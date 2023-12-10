«Даллас» — «Вегас»: видеообзор матча
«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на выезде «Даллас» — 6:1.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
В составе «Голден Найтс» отличились Чендлер Стивенсон, Зак Уайтклауд, Марк Стоун, Николя Руа, Павел Дорофеев и Пол Коттер, Иван Барбашев отметился результативной передачей. У «Старз» единственную шайбу забросил Евгений Дадонов.
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|1
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|26
|16
|10
|34
|2
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|15
|10
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|15
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|13
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|7
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|8
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|Тихоокеанский дивизион
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|П
|О
|1
|Вегас
|27
|17
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|2
|Лос-Анджелес
|23
|16
|7
|35
|3
|Ванкувер
|27
|17
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|35
|4
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|26
|11
|15
|25
|5
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|24
|11
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|23
|6
|Сиэтл
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|8
|19
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|Анахайм
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|27
|8
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Результаты / календарь
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
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8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
|10.12
|00:05
|
Калгари – Нью-Джерси
|- : -
|10.12
|00:05
|
Даллас – Вегас
|- : -
|10.12
|03:00
|
Торонто – Нэшвилл
|- : -
|10.12
|03:00
|
Детройт – Оттава
|- : -
|10.12
|03:00
|
Вашингтон – Рейнджерс
|- : -
|10.12
|03:00
|
Баффало – Монреаль
|- : -
|10.12
|03:30
|
Айлендерс – Лос-Анджелес
|- : -
|10.12
|04:00
|
Чикаго – Сент-Луис
|- : -
|10.12
|05:00
|
Колорадо – Филадельфия
|- : -
|10.12
|06:00
|
Сиэтл – Тампа-Бэй
|- : -
|10.12
|06:00
|
Ванкувер – Каролина
|- : -
|10.12
|21:00
|
Коламбус – Флорида
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|27
|44
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|26
|39
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|27
|38
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|27
|18
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|27
|17
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|26
|17
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|5
|1.61
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|17
|1.84
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