«Даллас» по буллитам обыграл «Вегас». Наместников и Дадонов не реализовали свои попытки

«Даллас» по буллитам обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Старз» одержали вторую победу подряд.

Российские игроки Владислав Наместников («Старз») и Евгений Дадонов («Голден Найтс») не реализовали свои попытки в серии буллитов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Вегас» — 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Каррье — 9 (Макнэбб), 19:11 — 0:1. Робертсон — 39 (Харли, Хинтц), 33:31 — 1:1. Стивенсон — 21 (бол., Стоун, Айкел), 39:56 — 1:2. Робертсон — 40 (Клингберг, Павелски), 43:13 — 2:2.

Победный буллит: Хейсканен.

Вратари: Эттингер — Томпсон.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 30 (8+10+10+2) — 35 (8+12+14+1).

Наши: Гурьянов (11.28/1/0), Наместников (16.04/0/0) — Дадонов (14.25/1/0).

27 апреля. Даллас. American Airlines Center.