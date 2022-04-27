Стэмкос стал первым игроком с сезона-1992/93, набравшим 3+ очка в 5 матчах подряд

Форвард «Тампы» Стивен Стэмкос набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (4:1).

32-летний канадец набрал 3+ очков в пяти матчах подряд и стал первым игроком с сезона-1992/1993 после Яри Курри, кому удалось совершить такую серию. Также Стэмкос впервые в карьере набрал 100 очков за сезон.

В текущем сезоне Стэмкос провел 79 матчей, в которых набрал 101 (39+62) очко.