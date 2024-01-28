Овечкин прервал безголевую серию из восьми матчей

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (4:5 ОТ).

38-летний форвард отличился за две минуты до конца третьего периода.

Россиянин прервал свою безголевую серию, которая длилась восемь матчей подряд. В предыдущий раз Овечкин забивал 3 января в игре против «Питтсбурга» (3:4). После этого хоккеист провел 4 встречи без заброшенных шайб, пропустил 4 игры из-за травмы, а затем не забивал еще в 4 матчах кряду.

Гол в ворота «Далласа» стал для Овечкина девятым в сезоне-2023/24 и 831-м в НХЛ. Россиянин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, сократил отставание от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд, до 63 шайб.