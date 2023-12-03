1:8! «Тампа» потерпела четвертое поражение подряд
«Даллас» разгромил «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:1. «Лайтнинг» потерпели четвертое поражение подряд.
Российский нападающий Никита Кучеров отметился голевой передачей. Голкипер Андрей Василевский сыграл 2 периода и отразил 19 из 25 бросков по своим воротам.
«Даллас» набрал 31 очко и знаимает 3-е место в Западной конференции. «Тампа» идет на 8-й строчке в Восточной конференции — 25 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Тампа-Бэй» — 8:1 (3:1, 3:0, 2:0)
Голы: Сегин — 8 (Марчмент, Хейсканен), 1:01 — 1:0. Робертсон — 7 (Павелски), 6:28 — 2:0. Бенн — 5 (Джонстон, Хаканпяя), 7:39 — 3:0. Хедман — 5 (бол., Кучеров), 12:25 — 3:1. Марчмент — 7 (Хаканпяя, Линделл), 23:42 — 4:1. Павелски — 11 (бол., Харли, Хинтц), 32:25 — 5:1. Робертсон — 8 (бол., Бенн, Хинтц), 34:23 — 6:1. Харли — 5 (Павелски, Сутер), 53:27 — 7:1. Стил — 2 (Факса), 54:26 — 8:1.
Вратари: Эттингер — Василевский (Йоханссон, 40:00).
Штраф: 12 — 4.
Броски: 34 (11+14+9) — 33 (10+10+13).
Наши: — - Кучеров (21.47/6/-2), Сергачев (21.56/0/-3).
2 декабря. Даллас. American Airlines Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|21
|16
|5
|33
|2
|Каролина
|22
|13
|9
|27
|3
|Вашингтон
|20
|12
|8
|26
|4
|Айлендерс
|22
|9
|13
|24
|5
|Филадельфия
|23
|11
|12
|24
|6
|Нью-Джерси
|22
|11
|11
|23
|7
|Питтсбург
|22
|11
|11
|23
|8
|Коламбус
|25
|8
|17
|20
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|22
|15
|7
|33
|2
|Флорида
|23
|14
|9
|30
|3
|Торонто
|21
|12
|9
|27
|4
|Детройт
|22
|12
|10
|27
|5
|Тампа-Бэй
|25
|10
|15
|25
|6
|Баффало
|23
|10
|13
|22
|7
|Монреаль
|23
|10
|13
|22
|8
|Оттава
|18
|8
|10
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|22
|15
|7
|31
|2
|Даллас
|22
|14
|8
|31
|3
|Виннипег
|22
|12
|10
|26
|4
|Сент-Луис
|22
|12
|10
|25
|5
|Аризона
|22
|11
|11
|24
|6
|Нэшвилл
|22
|11
|11
|22
|7
|Миннесота
|21
|7
|14
|18
|8
|Чикаго
|21
|7
|14
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|24
|15
|9
|34
|2
|Ванкувер
|24
|15
|9
|31
|3
|Лос-Анджелес
|20
|13
|7
|29
|4
|Калгари
|23
|10
|13
|23
|5
|Сиэтл
|24
|8
|16
|22
|6
|Эдмонтон
|22
|9
|13
|19
|7
|Анахайм
|23
|9
|14
|18
|8
|Сан-Хосе
|24
|6
|18
|14
|3.12
|00:30
|
Нэшвилл – Рейнджерс
|- : -
|3.12
|02:00
|
Флорида – Айлендерс
|- : -
|3.12
|03:00
|
Питтсбург – Филадельфия
|- : -
|3.12
|03:00
|
Торонто – Бостон
|- : -
|3.12
|03:00
|
Оттава – Сиэтл
|- : -
|3.12
|03:00
|
Монреаль – Детройт
|- : -
|3.12
|03:00
|
Каролина – Баффало
|- : -
|3.12
|05:00
|
Аризона – Сент-Луис
|- : -
|3.12
|06:00
|
Вегас – Вашингтон
|- : -
|3.12
|06:00
|
Калгари – Ванкувер
|- : -
|3.12
|06:00
|
Анахайм – Колорадо
|- : -
|3.12
|22:00
|
Миннесота – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|24
|40
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|24
|36
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|22
|33
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|24
|17
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|24
|15
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|23
|15
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|4
|1.26
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87