НХЛ перенесла еще одну игру «Калгари»

Национальная хоккейная лига приняла решение перенести еще одну игру «Калгари». Матч «Огоньков» против «Коламбуса», который должен был состояться 18 декабря, перенесен на более поздний срок, сообщает пресс-служба лиги.

Сегодня, 15 декабря, в COVID-протокол были включены еще 17 человек: семь хоккеистов, три члена тренерского штаба и семь представителей персонала.

Ранее «Калгари» стал третьей командой в этом сезоне, встречи которой были перенесены из-за коронавируса.