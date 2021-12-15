НХЛ перенесла еще одну игру «Калгари»
22:49
Национальная хоккейная лига приняла решение перенести еще одну игру «Калгари». Матч «Огоньков» против «Коламбуса», который должен был состояться 18 декабря, перенесен на более поздний срок, сообщает пресс-служба лиги.
Сегодня, 15 декабря, в COVID-протокол были включены еще 17 человек: семь хоккеистов, три члена тренерского штаба и семь представителей персонала.
Ранее «Калгари» стал третьей командой в этом сезоне, встречи которой были перенесены из-за коронавируса.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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