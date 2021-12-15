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НХЛ перенесла еще одну игру «Калгари»

22:49
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Национальная хоккейная лига приняла решение перенести еще одну игру «Калгари». Матч «Огоньков» против «Коламбуса», который должен был состояться 18 декабря, перенесен на более поздний срок, сообщает пресс-служба лиги.

Сегодня, 15 декабря, в COVID-протокол были включены еще 17 человек: семь хоккеистов, три члена тренерского штаба и семь представителей персонала.

Ранее «Калгари» стал третьей командой в этом сезоне, встречи которой были перенесены из-за коронавируса.

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Иван Шитик все материалы автора
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