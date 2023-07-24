Тренер «Каролины» Самсонов покинул клуб после 8 лет работы

Тренер «Каролины» по развитию нападающих Сергей Самсонов покинул клуб после истечения действия контракта.

«В «Каролине» в следующем сезоне меня не будет. В ближайшее время определюсь, чем буду заниматься в ближайшее время», — цитирует Самсонова ТАСС.

44-летний специалист работал в «Харрикейнз» с 2015 года сначала на должности скаута, затем он занимался развитием игроков системы клуба.

Будучи игроком Самсонов выступал за «Каролину» с 2008 по 2011 год.