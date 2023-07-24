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Сегодня, 10:30

Тренер «Каролины» Самсонов покинул клуб после 8 лет работы

Руслан Минаев
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Сергей Самсонов.
Фото ХК &quot;Каролина&quot;

Тренер «Каролины» по развитию нападающих Сергей Самсонов покинул клуб после истечения действия контракта.

«В «Каролине» в следующем сезоне меня не будет. В ближайшее время определюсь, чем буду заниматься в ближайшее время», — цитирует Самсонова ТАСС.

44-летний специалист работал в «Харрикейнз» с 2015 года сначала на должности скаута, затем он занимался развитием игроков системы клуба.

Будучи игроком Самсонов выступал за «Каролину» с 2008 по 2011 год.

Источник: ТАСС
Сергей Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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Самсонов по результатам арбитража получил годичный контракт с «Торонто» на 3,55 миллиона
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