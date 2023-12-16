«Рейнджерс» одержали 20 побед в 28 играх — это повторение клубного рекорда чемпионского сезона-1993/94

«Рейнджерс» обыграли «Анахайм» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. Клуб из Нью-Йорка одержал 20-ю победу в 28 матчах.

«Рейнджерс» повторили клубный рекорд по скорости достижения 20 побед, установленный в сезоне-1993/94. Тогда команда стала обладателем Кубка Стэнли, набрав 112 очков после 84 матчей.

В этом сезоне «Рейнджерс» набрали 41 очко и занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции.