«Даллас» обыграл «Колорадо», Радулов отметился голевой передачей
07:11
«Даллас» обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). Это пятое кряду поражение «Эвеланш».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Колорадо» — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Голы: Дикинсон — 1, 0:19 — 1:0. Факса — 3 (Сегин, Радулов), 5:46 — 2:0. Комфер — 2 (Каменев, Макар), 19:24 — 2:1. Факса — 4 (бол., Клингберг, Линделл), 30:54 — 3:1. Перри — 2 (Федун, Хенли), 46:49 — 4:1.
Вратари: Бишоп — Грубауэр.
Штраф: 16 — 14.
Броски: 38 (13+13+12) — 37 (5+11+21).
Наши: Гурьянов (16.26/6/0), Радулов (16.03/1/+1) — Задоров (18.28/3/-2), Каменев (11.25/1/+1), Ничушкин (12.44/3/-1).
6 ноября. Даллас. American Airlines Center.
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