Дубль Павелски принес «Далласу» вторую победу в серии с «Калгари», у Наместникова и Задорова по ассисту
«Даллас» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Калгари» со счетом 4:2.
В составе «Старз» дубль оформил Джо Павелски, еще по голу забили Радек Факса и Роопе Хинтц, Владислав Наместников отметился результативной передачей. У «Флэймз» отличились Тревор Льюис, которому ассистировал Никита Задоров, и Элиас Линдхольм.
Счет в серии стал 2-1 в пользу «Далласа». Следующий матч пройдет 10 мая и начнется в 4:30 мск.
НХЛ
Плей-офф. Первый раунд
«Даллас» — «Калгари» — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Голы: Факса — 1 (Линделл, Хейсканен), 8:21 — 1:0. Льюис — 1 (Лучич, Задоров), 13:45 — 1:1. Линдхольм — 2 (Годро), 23:40 — 1:2. Павелски — 2 (Хейсканен, Сутер), 31:41 — 2:2. Павелски — 3 (бол., Наместников, Клингберг), 50:05 — 3:2. Хинтц — 1 (п.в., Хаканпяя), 59:59 — 4:2.
Вратари: Эттингер — Маркстрем (58:21 — 59:59).
Штраф: 19 — 19.
Броски: 32 (12+12+8) — 41 (13+16+12).
Наши: Гурьянов (9.52/0/+1), Наместников (13.39/1/-1) — Задоров (13.21/0/+1).
8 мая. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
|1 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
3 - 0
|3 - 0
|
Калгари - Даллас
|1 - 2
|
Рейнджерс - Питтсбург
|1 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 1
|
Торонто - Тампа-Бэй
|2 - 1
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 1
|
Каролина - Бостон
|2 - 1
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|3
|7
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|3
|6
|
|
Габриэль Ландескуг
Колорадо
|3
|6
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|3
|5
|
|
Джейк Гюнтцель
Питтсбург
|3
|4
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|3
|4
|И
|КН
|
|
Илья Самсонов
Вашингтон
|2
|0.75
|
|
Антти Раанта
Каролина
|2
|0.89
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|3
|1.01