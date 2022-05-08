Дубль Павелски принес «Далласу» вторую победу в серии с «Калгари», у Наместникова и Задорова по ассисту

«Даллас» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Калгари» со счетом 4:2.

В составе «Старз» дубль оформил Джо Павелски, еще по голу забили Радек Факса и Роопе Хинтц, Владислав Наместников отметился результативной передачей. У «Флэймз» отличились Тревор Льюис, которому ассистировал Никита Задоров, и Элиас Линдхольм.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Далласа». Следующий матч пройдет 10 мая и начнется в 4:30 мск.

НХЛ

Плей-офф. Первый раунд

«Даллас» — «Калгари» — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Голы: Факса — 1 (Линделл, Хейсканен), 8:21 — 1:0. Льюис — 1 (Лучич, Задоров), 13:45 — 1:1. Линдхольм — 2 (Годро), 23:40 — 1:2. Павелски — 2 (Хейсканен, Сутер), 31:41 — 2:2. Павелски — 3 (бол., Наместников, Клингберг), 50:05 — 3:2. Хинтц — 1 (п.в., Хаканпяя), 59:59 — 4:2.

Вратари: Эттингер — Маркстрем (58:21 — 59:59).

Штраф: 19 — 19.

Броски: 32 (12+12+8) — 41 (13+16+12).

Наши: Гурьянов (9.52/0/+1), Наместников (13.39/1/-1) — Задоров (13.21/0/+1).

8 мая. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.