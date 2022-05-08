Галлан прокомментировал замену Шестеркина на Георгиева в третьем матче серии с «Питтсбургом»

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал замену вратаря Игоря Шестеркина в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Питтсбурга» (4:7).

«Игорь был выдающимся. Действительно, посмотрите на это: он сыграл 10 периодов за последние четыре с небольшим дней. Я подумал, что сейчас самое время для этого», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.

Игорь Шестеркин (11 отраженных бросков из 15) был заменен на Александра Георгиева (19 из 20) после четырех пропущенных шайб в первом периоде.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Питтсбурга». Четвертый матч пройдет 10 мая и начнется в 2:00 мск.