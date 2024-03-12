«Оттава» на своем льду сыграет против «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь со вторника на среду, 13 марта. Встреча пройдет на «Канейдиан Тайр-центре» в Оттаве, Онтарио, Канада. Начало — в 02.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Оттава» — «Питтсбург» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Оттава» занимает сейчас 15-е место в таблице Восточной конференции, набрав 54 очка. «Питтсбург» идет на 13-й строчке «Востока», имея в своем активе 64 очка. «Оттава» занимает сейчас 15-е место в таблице Восточной конференции, набрав 54 очка. «Питтсбург» идет на 13-й строчке «Востока», имея в своем активе 64 очка.

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