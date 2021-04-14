28 сэйвов Худобина не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Флоридой»

«Флорида» выиграла у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ). Победную шайбу в овертайме забросил Фрэнк Ватрано.

Российский вратарь «Старз» Антон Худобин отразил 28 из 31 броска. Защитник Денис Гурьянов сыграл 15 с половиной минут и сделал 2 броска.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Флорида» — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Барков — 18 (Нутиваара, Юбердо), 11:50 — 0:1. Робертсон — 12 (Бенн, Клингберг), 12:42 — 1:1. Гудас — 1 (Яндл, Дюклер), 22:45 — 1:2. Павелски — 16 (Робертсон, Бенн), 48:26 — 2:2. Ватрано — 14 (бол., Форслинг, Уигар), 63:09 — 2:3.

Вратари: Худобин — Дриджер.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 26 (6+7+12+1) — 31 (10+5+12+4).

Наши: Гурьянов (15.22/2/0) — -.

14 апреля. Даллас. American Airlines Center.