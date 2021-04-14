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Шестеркин признан первой звездой матча «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»

05:48
14 апреля. «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 0:3. Игорь Шестеркин в воротах. Фото nhl.com
14 апреля. «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 0:3. Игорь Шестеркин в воротах. Фото nhl.com
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» (0:3). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи признан российский вратарь Игорь Шестеркин. Он отразил все 27 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал форвард Мика Зибанежад, отметившийся одним голом. Замкнул тройку лучших российский нападающий Артемий Панарин, который набрал 1 (0+1) очко.

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