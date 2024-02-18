«Даллас» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

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«Даллас» дома уступил «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Даллас» занимает второе место в таблице Западной конференции НХЛ с 75 очками в 55 матчах.

«Эдмонтон» идет седьмым на «Западе» с 65 очками в 51 игре.