«Даллас» в результативном матче обыграл «Детройт»

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Детройт» со счетом 6:3.

В составе «Старз» дубль оформил Миро Хейсканен, также отличились Эса Линделль, Джейсон Робертсон, Мэтт Дюшен и Джо Павелски. У «Ред Уингз» шайбы на счету Дэниэля Спронга, Джонатана Берггрена и Джо Велено.

После этого матча «Даллас» с 35 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Детройт» с 32 очками — на шестой строчке «Востока».