«Баффало» — «Аризона»: видеообзор матча

«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Баффало» — 2:5.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Койотс» отличились Майкл Кесселринг и Майкл Каркон, у «Сэйбрз» по 3 (1+2) очка набрали Кайл Окпосо и Эрик Робинсон, еще по голу забили Пейтон Кребс, Джон-Джейсон Петерка и Расмус Далин.

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