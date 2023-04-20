Дадонов забросил первую шайбу в этом плей-офф НХЛ

«Даллас» увеличил преимущество во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли против «Миннесоты».

На 6-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Евгений Дадонов. Он забросил обратной стороной крюка клюшки. Это его первый гол в этом плей-офф.

Счет во встрече стал 4:1.