«Флорида» сравняла счет в серии с «Бостоном». Орлов сделал голевую передачу

«Бостон» на своем льду проиграл «Флориде» во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли — 3:6. Счет в серии стал равный — 1-1.

Российский защитник «Брюинз» Дмитрий Орлов сделал одну голевую передачу. Вратарь Андрей Василевский провел встречу на скамейке запасных.

Третий матч в серии состоится на льду «Пантерз» 22 апреля. Начало — 2.30 по московскому времени.