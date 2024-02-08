Дадонов реализовал буллит в матче с «Торонто». Ворота «Мэйпл Лифс» защищает Самсонов

«Даллас» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто». На 12-й минуе третьего периода счет стал 3:3.

Российский нападающий Евгений Дадонов реализовал буллит. Для него это второй гол в матче и 12-й в сезоне.

Ворота «Мэйпл Лифс» защищает российский голкипер Илья Самсонов.