«Рейнджерс» обыграли «Тампу». Василевский сделал 21 сэйв

«Рейнджерс» на своем льду выиграли у «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. Команду из Нью-Йорка одержала третью победу подряд и прервала трехматчевую победную серию «Лайтнинг».

Российский голкипер гостей Андрей Василевский отразил 21 из 23 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» набрали 67 очков и вышли на 2-е место в Восточной конференции. «Тампа» идет на 6-й строчке- 59 очков.