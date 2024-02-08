Быков - о Кузнецове и Ничушкине: «Простые люди идут к психологу, и никто не обращает внимания, а тут известность»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал попадание российских нападающий Евгения Кузнецова и Валерия Ничушкина в программу помощи игрокам НХЛ.

«Мы не можем Кузнецова в чем-то обвинять — мы же не знаем, в связи с чем помощь конкретно оказывается и в связи с чем он запросил эту помощь. Потому что мы сейчас начнем с вами о чем-то предполагать, а на самом деле это совсем другое. Просто нужно как-то побольше информации, чтобы иметь какое-то представление или мнение. Если игрок сам попросил или его убрали из состава — от этого зависит.

Ничушкин? Вы знаете, все мы по жизни проходим какие-то периоды непростые. Бывают проблемы какие-то, эмоциональные всплески в связи с чем-то, и одному иногда сложно — нет семьи или, например, за границей один. Ему сложно с этим как-то жить. Простые люди идут к психологу, и никто не обращает внимания, а здесь известность. Но проблемы-то бывают у всех. Главное, чтобы все эти проблемы решались и люди становились сильнее. Можно пожелать только удачи и терпения в таких неловких ситуациях. Считаю, спортсмены — те же люди. Просто занимаются другой профессией, она более медийная и вся жизнь проходит на глазах у многих миллионов болельщиков. А так это те же самые люди, которым неподвластны какие-то слабости», — цитирует Sport24 Быкова.

В начале этой недели стало известно, что Кузнецов пройдет программу помощи игрокам НХЛ, которая работает с хоккеистами, имеющими психологические проблемы, а также алкогольную или наркотическую зависимость.

В прошлом месяце другой российский хоккеист, нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин, попал в эту программу помощи игрокам НХЛ.