Быков - о Кузнецове и Ничушкине: «Простые люди идут к психологу, и никто не обращает внимания, а тут известность»
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал попадание российских нападающий Евгения Кузнецова и Валерия Ничушкина в программу помощи игрокам НХЛ.
«Мы не можем Кузнецова в чем-то обвинять — мы же не знаем, в связи с чем помощь конкретно оказывается и в связи с чем он запросил эту помощь. Потому что мы сейчас начнем с вами о чем-то предполагать, а на самом деле это совсем другое. Просто нужно как-то побольше информации, чтобы иметь какое-то представление или мнение. Если игрок сам попросил или его убрали из состава — от этого зависит.
Ничушкин? Вы знаете, все мы по жизни проходим какие-то периоды непростые. Бывают проблемы какие-то, эмоциональные всплески в связи с чем-то, и одному иногда сложно — нет семьи или, например, за границей один. Ему сложно с этим как-то жить. Простые люди идут к психологу, и никто не обращает внимания, а здесь известность. Но проблемы-то бывают у всех. Главное, чтобы все эти проблемы решались и люди становились сильнее. Можно пожелать только удачи и терпения в таких неловких ситуациях. Считаю, спортсмены — те же люди. Просто занимаются другой профессией, она более медийная и вся жизнь проходит на глазах у многих миллионов болельщиков. А так это те же самые люди, которым неподвластны какие-то слабости», — цитирует Sport24 Быкова.
В начале этой недели стало известно, что Кузнецов пройдет программу помощи игрокам НХЛ, которая работает с хоккеистами, имеющими психологические проблемы, а также алкогольную или наркотическую зависимость.
В прошлом месяце другой российский хоккеист, нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин, попал в эту программу помощи игрокам НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|51
|32
|19
|67
|2
|Каролина
|49
|28
|21
|61
|3
|Филадельфия
|51
|26
|25
|58
|4
|Айлендерс
|50
|21
|29
|54
|5
|Питтсбург
|47
|23
|24
|53
|6
|Нью-Джерси
|48
|25
|23
|53
|7
|Вашингтон
|48
|22
|26
|51
|8
|Коламбус
|50
|16
|34
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|50
|31
|19
|71
|2
|Флорида
|50
|31
|19
|66
|3
|Тампа-Бэй
|51
|27
|24
|59
|4
|Торонто
|48
|25
|23
|58
|5
|Детройт
|50
|26
|24
|58
|6
|Монреаль
|50
|21
|29
|50
|7
|Баффало
|50
|22
|28
|48
|8
|Оттава
|47
|20
|27
|42
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|50
|31
|19
|68
|2
|Колорадо
|51
|32
|19
|68
|3
|Виннипег
|48
|30
|18
|65
|4
|Сент-Луис
|49
|26
|23
|54
|5
|Нэшвилл
|51
|26
|25
|54
|6
|Аризона
|48
|23
|25
|49
|7
|Миннесота
|49
|21
|28
|47
|8
|Чикаго
|50
|14
|36
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|50
|34
|16
|73
|2
|Вегас
|51
|30
|21
|66
|3
|Эдмонтон
|46
|29
|17
|59
|4
|Лос-Анджелес
|48
|23
|25
|56
|5
|Сиэтл
|50
|21
|29
|52
|6
|Калгари
|50
|23
|27
|51
|7
|Анахайм
|50
|18
|32
|38
|8
|Сан-Хосе
|51
|14
|37
|33
|8.02
|03:00
|
Торонто – Даллас
|5 : 4
|8.02
|03:00
|
Рейнджерс – Тампа-Бэй
|3 : 1
|8.02
|05:30
|
Чикаго – Миннесота
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|50
|86
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|51
|85
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|50
|73
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|47
|40
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|50
|37
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|50
|33
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Адин Хилл
Вегас
|18
|1.88