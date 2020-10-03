Авторитетный портал Sportsnet назвал десятку правых нападающих, выходящих на рынок свободных агентов 9 октября. Первое место занял форвард «Флориды» Евгений Дадонов.

В сезоне-2019/20 Дадонов провел 69 матчей в регулярном сезоне и набрал 47 (25+22) очка. В плей-офф на его счету 1 голевой пас в 4 матчах

Полностью десятка правых крайних свободных агентов выглядит следующим образом:

1. Евгений Дадонов («Флорида»)

2. Тайлер Тоффоли («Ванкувер»)

3. Уэйн Симмондс («Баффало»)

4. Йеспер Фаст («Рейнджерс»)

5. Крэйг Смит («Нэшвилл»)

6. Бобби Райан

7. Кори Перри («Даллас»)

8. Джастин Уильямс («Каролина»)

9. Михаэл Фролик («Баффало»)

10. Тайлер Питлик («Филадельфия»)