Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев признался, что ему нравится играть в тройке с соотечественниками Владимиром Тарасенко и Павлом Бучневичем.

«Да, весело играть вместе с ними. В последнем матче у нас многое получалось. Мы провели действительно хорошую игру, много атаковали, у каждого из нас было достаточно моментов. Мы вполне могли забить больше голов, но удача от нас иногда отворачивалась. Я считаю, что наша тройка выглядит здорово, и мы получаем удовольствие от совместной игры», — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Барбашева.