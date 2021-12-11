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«Да, весело играть вместе с ними». Барбашев — об игре в тройке с Тарасенко и Бучневичем

02:07
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Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев признался, что ему нравится играть в тройке с соотечественниками Владимиром Тарасенко и Павлом Бучневичем.

«Да, весело играть вместе с ними. В последнем матче у нас многое получалось. Мы провели действительно хорошую игру, много атаковали, у каждого из нас было достаточно моментов. Мы вполне могли забить больше голов, но удача от нас иногда отворачивалась. Я считаю, что наша тройка выглядит здорово, и мы получаем удовольствие от совместной игры», — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Барбашева.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/barbashevu-nravitsya-igrat-s-tarasenko-i-buchnevichem/c-328868802

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Евгений Козинов все материалы автора
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