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Член Зала хоккейной славы Хаверчук умер от рака в 57 лет

21:38
Дэйл Хаверчук. Фото Twitter
Дэйл Хаверчук. Фото Twitter
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Бывший хоккеист ряда клубов НХЛ Дэйл Хаверчук умер от рака. Ему было 57 лет. О смерти сообщил его сын Эрик.

«После невероятно трудной борьбы с раком наш папа скончался. Моя семья гордится им и его борьбой», — написал Эрик Хаверчук в Twitter.

Дэйл Хаверчук — канадец украинского происхождения. В НХЛ он выступал в составе «Виннипега», «Баффало», «Сент-Луиса» и «Филадельфии». Со сборной Канады он выиграл два Кубка Канады.

После завершения карьеры он работал тренером и директором ряда клубов низших канадских лиг. В октябре 2019 года у него диагностировали рак желудка.

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