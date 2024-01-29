Чинахов сделал дубль в матче с «Сиэтлом»

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

Россиянин забросил две шайбы в третьем периоде встречи.

Теперь на счету 22-летнего Чинахова 14 голов и 24 (14+10) очка в 38 матчах сезона-2023/24.