Чинахов признан третьей звездой матча «Торонто» — «Коламбус»

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов признан третьей звездой выездного матча с «Торонто» (6:5 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин забил гол и отметился результативной передачей.

Первой звездой встречи стал его одноклубник Кент Джонсон — автор двух шайб и одной голевой передачи. На счету форварда также победный гол в овертайме.

Второй звездой игры стал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, который забил два гола и отдал одну результативную передачу.