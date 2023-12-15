«Сент-Луис» победил «Оттаву», Бучневич набрал два очка
«Сент-Луис» обыграл «Оттаву» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.
Российский форвард «Блюз» Павел Бучневич забросил одну шайбу и сделал один голевой пас.
«Сент-Луис» поднялся на девятое место в таблице Западной конференции с 29 очками в 29 матчах.
«Оттава» идет на последней, 16-й строчке Востока с 22 очками в 24 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Оттава» — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Голы: Томас — 11 (Фолк, Бучневич), 8:20 — 1:0. Томас — 12 (Фолк, Крюг), 25:17 — 2:0. Саад — 7 (Ледди, Капанен), 28:42 — 3:0. Кубалик — 6 (Батерсон, Чикран), 30:22 — 3:1. Бучневич — 10 (Кайру, Томас), 47:07 — 4:1. Джозеф — 6 (Грейг, Чикран), 58:26 — 4:2.
Вратари: Биннингтон — Корписало.
Штраф: 9 — 11.
Броски: 30 (14+12+4) — 34 (6+15+13).
Наши: Бучневич (21.49/3/+2), Торопченко (13.27/3/0) — Зуб (22.59/2/-3), Тарасенко (17.07/3/-2).
15 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.
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|22
|Центральный дивизион
|И
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|29
|18
|11
|38
|2
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|17
|11
|36
|3
|Даллас
|27
|16
|11
|35
|4
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|16
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|29
|14
|15
|29
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|13
|15
|28
|7
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|16
|24
|8
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|9
|19
|19
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|В
|П
|О
|1
|Вегас
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|20
|10
|45
|2
|Ванкувер
|29
|19
|10
|39
|3
|Лос-Анджелес
|26
|16
|10
|36
|4
|Эдмонтон
|26
|13
|13
|27
|5
|Калгари
|29
|11
|18
|26
|6
|Сиэтл
|30
|9
|21
|25
|7
|Сан-Хосе
|29
|9
|20
|21
|8
|Анахайм
|28
|10
|18
|20
|15.12
|03:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|4 : 3 Б
|15.12
|03:00
|
Детройт – Каролина
|1 : 2
|15.12
|03:00
|
Торонто – Коламбус
|5 : 6 ОТ
|15.12
|04:00
|
Сент-Луис – Оттава
|4 : 2
|15.12
|04:00
|
Миннесота – Калгари
|3 : 2 Б
|15.12
|05:00
|
Эдмонтон – Тампа-Бэй
|- : -
|15.12
|06:00
|
Сиэтл – Чикаго
|- : -
|15.12
|06:00
|
Ванкувер – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|29
|47
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|29
|41
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|29
|41
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|27
|23
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|29
|21
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|29
|19
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
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|2.02