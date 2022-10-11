Чинахов и Кузьменко вошли в список главных открытий предсезонки НХЛ

Российские нападающие Егор Чинахов («Коламбус») и Андрей Кузьменко («Ванкувер») вошли в список главных открытий предсезонки НХЛ по версии портала Dobber Hockey.

Первое место в списке занял форвард «Миннесоты» Марко Росси, который набрал 9 (2+7) очков в 6 выставочных играх. Чинахов с 7 (6+1) очками в 6 играх стал вторым, а Кузьменко с 6 (3+3) очками в 4 встречах оказался на седьмом месте в списке.

Топ-10 главных открытий предсезонки НХЛ по версии Dobber Hockey:

1. Марко Росси («Миннесота») — 9 (2+7) очков в 6 матчах

2. Егор Чинахов («Коламбус») — 7 (6+1) очков в 6 матчах

3. Витек Ванечек («Нью-Джерси») — 4 победы в 4 матчах, 92,8 процента отраженных бросков

4. Шэйн Пинто («Оттава») — 8 (4+4) очков в 6 матчах

5. Барретт Хэйтон («Аризона») — 6 (2+4) очков в 5 матчах

6. Кален Эддисон («Миннесота») — 4 (1+3) очка в 5 матчах

7. Андрей Кузьменко («Ванкувер») 6 (3+3) очков в 4 матчах

8. Дилан Холлоуэй («Эдмонтон») — 6 (4+2) очков в 6 матчах

9. Мартин Нечас («Каролина») — 6 (3+3) очков в 3 матчах

10. Джейк Нейборс («Сент-Луис») — 6 (3+3) очков в 6 матчах