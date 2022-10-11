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11 октября, 11:25

Чинахов и Кузьменко вошли в список главных открытий предсезонки НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Егор Чинахов.
Фото USA Today Sports

Российские нападающие Егор Чинахов («Коламбус») и Андрей Кузьменко («Ванкувер») вошли в список главных открытий предсезонки НХЛ по версии портала Dobber Hockey.

Первое место в списке занял форвард «Миннесоты» Марко Росси, который набрал 9 (2+7) очков в 6 выставочных играх. Чинахов с 7 (6+1) очками в 6 играх стал вторым, а Кузьменко с 6 (3+3) очками в 4 встречах оказался на седьмом месте в списке.

Топ-10 главных открытий предсезонки НХЛ по версии Dobber Hockey:

1. Марко Росси («Миннесота») — 9 (2+7) очков в 6 матчах

2. Егор Чинахов («Коламбус») — 7 (6+1) очков в 6 матчах

3. Витек Ванечек («Нью-Джерси») — 4 победы в 4 матчах, 92,8 процента отраженных бросков

4. Шэйн Пинто («Оттава») — 8 (4+4) очков в 6 матчах

5. Барретт Хэйтон («Аризона») — 6 (2+4) очков в 5 матчах

6. Кален Эддисон («Миннесота») — 4 (1+3) очка в 5 матчах

7. Андрей Кузьменко («Ванкувер») 6 (3+3) очков в 4 матчах

8. Дилан Холлоуэй («Эдмонтон») — 6 (4+2) очков в 6 матчах

9. Мартин Нечас («Каролина») — 6 (3+3) очков в 3 матчах

10. Джейк Нейборс («Сент-Луис») — 6 (3+3) очков в 6 матчах

Андрей Кузьменко
Егор Чинахов
Хоккей
НХЛ
4
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2 Каролина 0 0 0 0
3 Вашингтон 0 0 0 0
4 Питтсбург 0 0 0 0
5 Филадельфия 0 0 0 0
6 Айлендерс 0 0 0 0
7 Нью-Джерси 0 0 0 0
8 Коламбус 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Торонто 0 0 0 0
3 Оттава 0 0 0 0
4 Детройт 0 0 0 0
5 Флорида 0 0 0 0
6 Бостон 0 0 0 0
7 Монреаль 0 0 0 0
8 Тампа-Бэй 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Нэшвилл 2 2 0 4
2 Колорадо 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Виннипег 0 0 0 0
5 Чикаго 0 0 0 0
6 Миннесота 0 0 0 0
7 Аризона 0 0 0 0
8 Сент-Луис 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 1 1 0 2
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Эдмонтон 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
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Вашингтон – Бостон
 - : -
13.10 02:00
Каролина – Коламбус
 - : -
13.10 02:00
Монреаль – Торонто
 - : -
13.10 04:30
Колорадо – Чикаго
 - : -
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Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 2 3
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 1 2
Габриэль Виларди

Габриэль Виларди

Лос-Анджелес

 1 2
И Г
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 2 3
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 1 2
Логан Кутюр

Логан Кутюр

Сан-Хосе

 2 1
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 1 1.00
Юусе Сарос

Юусе Сарос

Нэшвилл

 1 1.00
Кевин Ланкинен

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