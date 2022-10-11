Чинахов и Кузьменко вошли в список главных открытий предсезонки НХЛ
Российские нападающие Егор Чинахов («Коламбус») и Андрей Кузьменко («Ванкувер») вошли в список главных открытий предсезонки НХЛ по версии портала Dobber Hockey.
Первое место в списке занял форвард «Миннесоты» Марко Росси, который набрал 9 (2+7) очков в 6 выставочных играх. Чинахов с 7 (6+1) очками в 6 играх стал вторым, а Кузьменко с 6 (3+3) очками в 4 встречах оказался на седьмом месте в списке.
Топ-10 главных открытий предсезонки НХЛ по версии Dobber Hockey:
1. Марко Росси («Миннесота») — 9 (2+7) очков в 6 матчах
2. Егор Чинахов («Коламбус») — 7 (6+1) очков в 6 матчах
3. Витек Ванечек («Нью-Джерси») — 4 победы в 4 матчах, 92,8 процента отраженных бросков
4. Шэйн Пинто («Оттава») — 8 (4+4) очков в 6 матчах
5. Барретт Хэйтон («Аризона») — 6 (2+4) очков в 5 матчах
6. Кален Эддисон («Миннесота») — 4 (1+3) очка в 5 матчах
7. Андрей Кузьменко («Ванкувер») 6 (3+3) очков в 4 матчах
8. Дилан Холлоуэй («Эдмонтон») — 6 (4+2) очков в 6 матчах
9. Мартин Нечас («Каролина») — 6 (3+3) очков в 3 матчах
10. Джейк Нейборс («Сент-Луис») — 6 (3+3) очков в 6 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|2
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|3
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|4
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|5
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|6
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|7
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|8
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|3
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|4
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|5
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|6
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|7
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|8
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|2
|2
|0
|4
|2
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|5
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|7
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|8
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|7
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|8
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|0
|13.10
|02:00
|
Вашингтон – Бостон
|- : -
|13.10
|02:00
|
Каролина – Коламбус
|- : -
|13.10
|02:00
|
Монреаль – Торонто
|- : -
|13.10
|04:30
|
Колорадо – Чикаго
|- : -
|13.10
|05:00
|
Анахайм – Сиэтл
|- : -
|13.10
|05:00
|
Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|2
|3
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|1
|2
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|1
|2
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|2
|3
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|1
|2
|
|
Логан Кутюр
Сан-Хосе
|2
|1
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|1
|1.00
|
|
Юусе Сарос
Нэшвилл
|1
|1.00
|
|
Кевин Ланкинен
Нэшвилл
|1
|2.00