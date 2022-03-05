«Чикаго» уволил главу отдела скаутов клуба

Новый генеральный менеджер «Чикаго» Кайл Дэвидсон объявил о первых перестановках в клубе, сообщает Daily Faceoff.

Своего поста лишился помощник генерального менеджера Райан Стюарт. Также клуб покинул вице-президент и глава отдела скаутов Марк Келли. Его функции на себя возьмет директор по работе с игроками Майк Донехью.

Ранее Дэвидсон сообщил, что клуб взял курс на перестройку состава.

Кайл Дэвидсон 1 марта официально утвержден на посту генерального менеджера «Чикаго». Ранее он был исполняющим обязанности генменеджера клуба.

Дэвидсон стал 10-м генеральным менеджером в истории «Блэкхокс».