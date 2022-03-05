«Колорадо» проявляет интерес к Патрику Кейну

«Колорадо» проявляет интерес к нападающему «Чикаго» Патрику Кейну. «Эвеланш» уже делали запрос относительно возможного обмена, сообщает журналист Давид Паньотта.

Контракт 33-летнего американца с кэпхитом в 10,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2022/23. Ранее генеральный менеджер «Блэкхокс» проинформировал игрока, что клуб берет курс на перестройку.

Кейн был выбран под общим 1-м номером на драфте 2007 года. Он провел всю карьеру в «Чикаго» и выиграл вместе с командой три Кубка Стэнли.

Всего на счету вингера 1080 матчей в НХЛ, в которых он набрал 1143 (421+722) очка.