«Колорадо» проявляет интерес к Патрику Кейну
«Колорадо» проявляет интерес к нападающему «Чикаго» Патрику Кейну. «Эвеланш» уже делали запрос относительно возможного обмена, сообщает журналист Давид Паньотта.
Контракт 33-летнего американца с кэпхитом в 10,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2022/23. Ранее генеральный менеджер «Блэкхокс» проинформировал игрока, что клуб берет курс на перестройку.
Кейн был выбран под общим 1-м номером на драфте 2007 года. Он провел всю карьеру в «Чикаго» и выиграл вместе с командой три Кубка Стэнли.
Всего на счету вингера 1080 матчей в НХЛ, в которых он набрал 1143 (421+722) очка.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|55
|38
|17
|81
|2
|Питтсбург
|57
|34
|23
|77
|3
|Рейнджерс
|55
|35
|20
|75
|4
|Вашингтон
|56
|29
|27
|67
|5
|Коламбус
|55
|28
|27
|58
|6
|Айлендерс
|51
|20
|31
|48
|7
|Нью-Джерси
|55
|19
|36
|43
|8
|Филадельфия
|54
|16
|38
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|54
|36
|18
|78
|2
|Флорида
|54
|36
|18
|77
|3
|Торонто
|54
|35
|19
|74
|4
|Бостон
|55
|33
|22
|70
|5
|Детройт
|55
|24
|31
|54
|6
|Баффало
|56
|18
|38
|44
|7
|Оттава
|53
|19
|34
|43
|8
|Монреаль
|55
|14
|41
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|55
|40
|15
|84
|2
|Сент-Луис
|53
|32
|21
|70
|3
|Миннесота
|53
|32
|21
|67
|4
|Даллас
|54
|31
|23
|65
|5
|Нэшвилл
|54
|30
|24
|64
|6
|Виннипег
|55
|24
|31
|58
|7
|Чикаго
|55
|20
|35
|48
|8
|Аризона
|54
|15
|39
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|53
|32
|21
|71
|2
|Лос-Анджелес
|56
|30
|26
|67
|3
|Вегас
|56
|31
|25
|66
|4
|Эдмонтон
|55
|30
|25
|64
|5
|Анахайм
|57
|26
|31
|61
|6
|Ванкувер
|56
|27
|29
|60
|7
|Сан-Хосе
|54
|24
|30
|54
|8
|Сиэтл
|56
|17
|39
|39
|5.03
|03:00
|
Баффало – Миннесота
|5 : 4
|5.03
|03:00
|
Каролина – Питтсбург
|3 : 2 ОТ
|5.03
|03:00
|
Коламбус – Лос-Анджелес
|3 : 4 ОТ
|5.03
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|3 : 1
|5.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Детройт
|3 : 1
|5.03
|04:00
|
Виннипег – Даллас
|3 : 4 ОТ
|5.03
|06:00
|
Анахайм – Вегас
|4 : 5
|5.03
|20:30
|
Айлендерс – Сент-Луис
|- : -
|5.03
|23:00
|
Филадельфия – Чикаго
|- : -
|5.03
|23:59
|
Аризона – Оттава
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|54
|79
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|55
|78
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|54
|75
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|55
|38
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|51
|37
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|55
|36
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|36
|1.95
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|25
|1.95
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|39
|2.11