«Сан-Хосе» выиграл у «Чикаго», Барабанов забросил победную шайбу и стал первой звездой матча
«Сан-Хосе» обыграл «Чикаго» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
У гостей забросили Джона Гаджович, Марк-Эдуард Власик, Александр Барабанов, Тимо Майер и Евгений Свечников. У хозяев отличились Патрик Кейн и Сэм Лафферти. Александр Барабанов стал автором победной шайбы и был признан первой звездой встречи.
«Сан-Хосе» прервал серию из трех поражений и занимает 14-е место в таблице Западной конференции с 31 очком в 39 матчах.. «Чикаго» проиграл в четвертый раз подряд и идет на последнем, 16-м месте с 20 очками в 36 встречах.
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«Чикаго» — «Сан-Хосе» — 2:5 (0:0, 2:3, 0:2)
Голы: Кейн — 7 (Митчелл), 26:40 — 1:0. Лафферти — 4 (Атанасиу), 33:30 — 2:0. Гаджович — 2 (Линдблом, Карлссон), 35:12 — 2:1. Власик — 1 (Беннинг, Кутюр), 35:53 — 2:2. Барабанов — 6 (Кутюр, Карлссон), 38:34 — 2:3. Майер — 21 (Гертл, Харрингтон), 43:52 — 2:4. Свечников — 4 (Бонино, Линдблом), 52:55 — 2:5.
Вратари: Мразек — Кяхкенен.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 22 (6+10+6) — 28 (13+10+5).
Наши: — - Барабанов (21.36/1/+1), Свечников (8.27/1/0).
2 января. Чикаго. United Center. 19047 зрителей.
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