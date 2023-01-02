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Сегодня, 06:03

«Сан-Хосе» выиграл у «Чикаго», Барабанов забросил победную шайбу и стал первой звездой матча

Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Барабанов.
Фото USA Today Sports

«Сан-Хосе» обыграл «Чикаго» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У гостей забросили Джона Гаджович, Марк-Эдуард Власик, Александр Барабанов, Тимо Майер и Евгений Свечников. У хозяев отличились Патрик Кейн и Сэм Лафферти. Александр Барабанов стал автором победной шайбы и был признан первой звездой встречи.

«Сан-Хосе» прервал серию из трех поражений и занимает 14-е место в таблице Западной конференции с 31 очком в 39 матчах.. «Чикаго» проиграл в четвертый раз подряд и идет на последнем, 16-м месте с 20 очками в 36 встречах.

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«Чикаго» — «Сан-Хосе» — 2:5 (0:0, 2:3, 0:2)

Голы: Кейн — 7 (Митчелл), 26:40 — 1:0. Лафферти — 4 (Атанасиу), 33:30 — 2:0. Гаджович — 2 (Линдблом, Карлссон), 35:12 — 2:1. Власик — 1 (Беннинг, Кутюр), 35:53 — 2:2. Барабанов — 6 (Кутюр, Карлссон), 38:34 — 2:3. Майер — 21 (Гертл, Харрингтон), 43:52 — 2:4. Свечников — 4 (Бонино, Линдблом), 52:55 — 2:5.

Вратари: Мразек — Кяхкенен.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 22 (6+10+6) — 28 (13+10+5).

Наши: — - Барабанов (21.36/1/+1), Свечников (8.27/1/0).

2 января. Чикаго. United Center. 19047 зрителей.

Александр Барабанов
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НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Чикаго Блэкхокс
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2 Нью-Джерси 37 23 14 49
3 Вашингтон 39 21 18 47
4 Рейнджерс 38 20 18 46
5 Питтсбург 36 19 17 44
6 Айлендерс 37 21 16 44
7 Филадельфия 37 13 24 33
8 Коламбус 35 11 24 24
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 36 28 8 60
2 Торонто 37 23 14 52
3 Тампа-Бэй 35 23 12 47
4 Детройт 35 16 19 39
5 Баффало 35 18 17 38
6 Оттава 37 17 20 37
7 Флорида 38 16 22 36
8 Монреаль 37 15 22 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 38 23 15 52
2 Виннипег 37 23 14 47
3 Миннесота 36 21 15 44
4 Колорадо 35 19 16 41
5 Сент-Луис 37 17 20 37
6 Нэшвилл 35 15 20 36
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1 Вегас 39 25 14 52
2 Лос-Анджелес 40 21 19 48
3 Калгари 38 18 20 43
4 Эдмонтон 38 20 18 42
5 Сиэтл 34 18 16 40
6 Ванкувер 36 16 20 35
7 Сан-Хосе 39 12 27 31
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Флорида – Рейнджерс
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2.01 03:00
Оттава – Баффало
 3 : 1
2.01 03:00
Чикаго – Сан-Хосе
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Сиэтл – Айлендерс
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2.01 22:00
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 - : -
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