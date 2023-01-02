«Каролина» выиграла у «Нью-Джерси», Свечников забросил победный буллит

«Каролина» обыграла «Нью-Джерси» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.

В основное время у гостей сделал дубль Дерек Степан, по одной шайбе у Себастьяна Ахо и Мартина Нечаса. У хозяев два гола на счету Йеспера Братта, по одному разу отличились Нико Хишир и Джек Хьюз.

Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников стал автором единственного точного броска в серии буллитов.

«Каролина» выиграла 11-й матч подряд и занимает второе место в таблице Восточной конференции с 56 очками в 37 играх. «Нью-Джерси» идет на четвертой строчке с 49 очками в 37 встречах.

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«Нью-Джерси» — «Каролина» — 4:5 Б (0:0, 1:2, 3:2, 0:0, 0:1)

Голы: Степан — 3 (Ноесен, Котканиеми), 28:00 — 0:1. Хьюз — 21 (Мерсер, Хаула), 36:18 — 1:1. Ахо — 12 (мен.), 38:14 — 1:2. Братт — 13 (Татар), 46:15 — 2:2. Степан — 4 (Ноесен, де Хаан), 48:04 — 2:3. Хишир — 16 (Братт, Татар), 48:38 — 3:3. Братт — 14 (Хэмилтон, Грэйвс), 53:48 — 4:3. Нечас — 16 (бол., Бернс, Ахо), 55:32 — 4:4.

Победный буллит: Свечников.

Вратари: Блэквуд — Раанта.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 28 (7+11+7+3) — 47 (9+19+15+4).

Наши: — - Свечников (19.54/7/0).

1 января. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.