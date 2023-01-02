Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 03:00

«Каролина» выиграла у «Нью-Джерси», Свечников забросил победный буллит

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Андрей Свечников (слева).
Фото USA Today Sports

«Каролина» обыграла «Нью-Джерси» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.

В основное время у гостей сделал дубль Дерек Степан, по одной шайбе у Себастьяна Ахо и Мартина Нечаса. У хозяев два гола на счету Йеспера Братта, по одному разу отличились Нико Хишир и Джек Хьюз.

Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников стал автором единственного точного броска в серии буллитов.

«Каролина» выиграла 11-й матч подряд и занимает второе место в таблице Восточной конференции с 56 очками в 37 играх. «Нью-Джерси» идет на четвертой строчке с 49 очками в 37 встречах.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Каролина» — 4:5 Б (0:0, 1:2, 3:2, 0:0, 0:1)

Голы: Степан — 3 (Ноесен, Котканиеми), 28:00 — 0:1. Хьюз — 21 (Мерсер, Хаула), 36:18 — 1:1. Ахо — 12 (мен.), 38:14 — 1:2. Братт — 13 (Татар), 46:15 — 2:2. Степан — 4 (Ноесен, де Хаан), 48:04 — 2:3. Хишир — 16 (Братт, Татар), 48:38 — 3:3. Братт — 14 (Хэмилтон, Грэйвс), 53:48 — 4:3. Нечас — 16 (бол., Бернс, Ахо), 55:32 — 4:4.

Победный буллит: Свечников.

Вратари: Блэквуд — Раанта.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 28 (7+11+7+3) — 47 (9+19+15+4).

Наши: — - Свечников (19.54/7/0).

1 января. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.

Андрей Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
0
Читайте также
Месси, Мбаппе и другие. 10 главных героев 2022 года
Российский футболист «Монако» Головин забил гол в своем первом матче 2023 года
Не менее 14 человек погибли в результате нападения на тюрьму в Мексике
Шесть человек пострадали в ДТП с участием каршерингового автомобиля в Петербурге
Армия уклонения: как на Украине спасаются от новой мобилизации
Глава «Укрэнерго» Кудрицкий: энергосистема получила беспрецедентные повреждения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ванкувер» может обменять Кузьменко, если нападающий не подпишет новый контракт до дедлайна

«Сан-Хосе» выиграл у «Чикаго», Барабанов забросил победную шайбу и стал первой звездой матча
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 37 25 12 56
2 Нью-Джерси 37 23 14 49
3 Вашингтон 39 21 18 47
4 Рейнджерс 38 20 18 46
5 Питтсбург 36 19 17 44
6 Айлендерс 38 21 17 44
7 Филадельфия 37 13 24 33
8 Коламбус 35 11 24 24
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 36 28 8 60
2 Торонто 37 23 14 52
3 Тампа-Бэй 35 23 12 47
4 Детройт 35 16 19 39
5 Баффало 35 18 17 38
6 Оттава 37 17 20 37
7 Флорида 38 16 22 36
8 Монреаль 37 15 22 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 38 23 15 52
2 Виннипег 37 23 14 47
3 Миннесота 36 21 15 44
4 Колорадо 35 19 16 41
5 Сент-Луис 37 17 20 37
6 Нэшвилл 35 15 20 36
7 Аризона 35 13 22 31
8 Чикаго 36 8 28 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 25 14 52
2 Лос-Анджелес 40 21 19 48
3 Калгари 38 18 20 43
4 Сиэтл 35 19 16 42
5 Эдмонтон 38 20 18 42
6 Ванкувер 36 16 20 35
7 Сан-Хосе 39 12 27 31
8 Анахайм 37 10 27 24
Результаты / календарь
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
2.01 01:00
Флорида – Рейнджерс
3 : 5
2.01 03:00
Оттава – Баффало
 3 : 1
2.01 03:00
Чикаго – Сан-Хосе
 2 : 5
2.01 04:00
Сиэтл – Айлендерс
4 : 1
2.01 22:00
Бостон – Питтсбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 38 72
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 57
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 38 54
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 38 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

35 27
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 39 26
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 24 1.90
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 15 1.94
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 14 2.19
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости