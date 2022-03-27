«Чикаго» при счете 3:0 пропустил три шайбы от «Вегаса» за две минуты
«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде встречается с «Вегасом».
В третьем периоде «Голден Найтс» при счете 0:3 забросили три шайбы менее чем за две минуты — отличились Чендлер Стивенсон (41:24), Уильям Карлссон (42:23) и Джек Айкел (43:16). В воротах у «Блэкхокс» играет Кевин Ланкинен.
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|97
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|62
|38
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|80
|3
|Сент-Луис
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|35
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|4
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|65
|37
|28
|78
|5
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|36
|27
|75
|6
|Виннипег
|66
|31
|35
|72
|7
|Чикаго
|65
|24
|41
|57
|8
|Аризона
|64
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|44
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Калгари
|64
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|25
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|Лос-Анджелес
|66
|35
|31
|79
|3
|Эдмонтон
|65
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|29
|77
|4
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|5
|Ванкувер
|66
|31
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|6
|Анахайм
|66
|27
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31.03
1.04
|27.03
|02:00
|
Даллас – Ванкувер
|- : -
|27.03
|02:00
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|- : -
|27.03
|02:00
|
Монреаль – Торонто
|- : -
|27.03
|02:00
|
Оттава – Флорида
|- : -
|27.03
|03:00
|
Миннесота – Коламбус
|- : -
|27.03
|03:00
|
Сент-Луис – Каролина
|- : -
|27.03
|05:00
|
Калгари – Эдмонтон
|- : -
|27.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|- : -
|27.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Анахайм
|- : -
|27.03
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Айлендерс – Тампа-Бэй
|- : -
|27.03
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|
Питтсбург – Детройт
|- : -
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Рейнджерс – Баффало
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|95
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|65
|90
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|63
|88
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|58
|46
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|65
|44
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|65
|44
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|50
|2.08
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
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Фредерик Андерсен
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