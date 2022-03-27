«Чикаго» при счете 3:0 пропустил три шайбы от «Вегаса» за две минуты

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде встречается с «Вегасом».

В третьем периоде «Голден Найтс» при счете 0:3 забросили три шайбы менее чем за две минуты — отличились Чендлер Стивенсон (41:24), Уильям Карлссон (42:23) и Джек Айкел (43:16). В воротах у «Блэкхокс» играет Кевин Ланкинен.