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26 марта, 23:36

Овечкин отстает от Гретцки всего на 11 выездных голов

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

В матче против «Баффало» (4:3 Б) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил 21-й гостевой гол в чемпионате и 391-й в карьере. Теперь Александр, забросивший на чужих площадках 50,71% своих шайб, отстает от Уэйна Гретцки всего на 11 выездных голов. Тогда как преимущество над Стивом Айзерманом приближается уже к 40 шайбам.

Лидеры НХЛ по голам в гостевых матчах

Игрок

Страна

Матчи

Голы

Всего голов

%

Уэйн Гретцки

Канада

742

402

894

44,97

Александр Овечкин

Россия

634

391

771

50,71

Стив Айзерман

Канада

749

362

692

52,31

Яромир Ягр

Чехия

856

355

766

46,35

Бретт Халл

США

631

353

741

47,64

Горди Хоу

Канада

883

352

801

43,95

Марсель Дионн

Канада

668

346

731

47,33

Фил Эспозито

Канада

641

333

717

46,44

Марио Лемье

Канада

443

315

690

45,65

Теему Селянне

Финляндия

709

313

684

45,76
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
1
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Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 30 голов

НХЛ, расписание и результаты матчей 26 и 27 марта: «Вашингтон» против «Нью-Джерси», «Тампа-Бэй» обыграла «Детройт»
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 64 42 22 91
2 Питтсбург 66 39 27 88
3 Рейнджерс 65 41 24 87
4 Вашингтон 66 36 30 82
5 Коламбус 65 32 33 68
6 Айлендерс 63 28 35 65
7 Филадельфия 65 21 44 53
8 Нью-Джерси 64 23 41 51
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 63 43 20 92
2 Бостон 65 41 24 87
3 Тампа-Бэй 64 40 24 86
4 Торонто 63 40 23 85
5 Детройт 65 26 39 60
6 Баффало 65 23 42 55
7 Оттава 64 23 41 51
8 Монреаль 64 17 47 44
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 65 46 19 97
2 Миннесота 62 38 24 80
3 Сент-Луис 63 35 28 79
4 Нэшвилл 65 37 28 78
5 Даллас 63 36 27 75
6 Виннипег 66 31 35 72
7 Чикаго 65 24 41 57
8 Аризона 64 20 44 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 64 39 25 86
2 Лос-Анджелес 66 35 31 79
3 Эдмонтон 65 36 29 77
4 Вегас 67 35 32 74
5 Ванкувер 66 31 35 71
6 Анахайм 66 27 39 65
7 Сан-Хосе 64 28 36 64
8 Сиэтл 64 20 44 46
Результаты / календарь
17.03
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19.03
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24.03
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30.03
31.03
1.04
27.03 02:00
Даллас – Ванкувер
 - : -
27.03 02:00
Вашингтон – Нью-Джерси
 - : -
27.03 02:00
Монреаль – Торонто
 - : -
27.03 02:00
Оттава – Флорида
 - : -
27.03 03:00
Миннесота – Коламбус
 - : -
27.03 03:00
Сент-Луис – Каролина
 - : -
27.03 05:00
Калгари – Эдмонтон
 - : -
27.03 05:30
Лос-Анджелес – Сиэтл
 - : -
27.03 05:30
Сан-Хосе – Анахайм
 - : -
27.03 21:00
Айлендерс – Тампа-Бэй
 - : -
27.03 23:59
Питтсбург – Детройт
 - : -
27.03 23:59
Рейнджерс – Баффало
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 64 95
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 65 90
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 63 88
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 58 46
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 65 44
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 65 44
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 50 2.08
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 31 2.08
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 44 2.1
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