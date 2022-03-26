Овечкин отстает от Гретцки всего на 11 выездных голов

В матче против «Баффало» (4:3 Б) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил 21-й гостевой гол в чемпионате и 391-й в карьере. Теперь Александр, забросивший на чужих площадках 50,71% своих шайб, отстает от Уэйна Гретцки всего на 11 выездных голов. Тогда как преимущество над Стивом Айзерманом приближается уже к 40 шайбам.

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