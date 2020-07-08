«Чикаго» не станет менять логотип или название, несмотря на ситуацию в США

«Чикаго» выступил с заявлением, в котором отмечается, что клуб не собирается менять название или логотип, несмотря на ситуацию в США. Вопрос о смене названия или эмблемы был поднят на фоне протестов в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе.

— Название и логотип «Чикаго Блэкхоукс» символизируют важную и историческую личность Черного Ястреба, чья жизнь вдохновила поколения коренных американцев, ветеранов и общественность, — говорится в тексте заявления, приведенного TSN. — Мы отмечаем важность наследия Черного Ястреба, с почтением приводя примеры культуры, традиций и вклада коренных американцев в историю США, предоставляя платформу для диалога. Популярность нашей команды за последние 10 лет сильно выросла, как и наша платформа. Мы понимаем, что есть тонкая линия между уважением и неуважением, и благодарим команды за участие в диалоге. Двигаясь вперед, мы хотим поднять планку еще выше, чтобы повысить осведомленность о Черном Ястребе и важном вкладе коренных американцев в историю Штатов.

Клуб «Чикаго Блэкхоукс» назван в честь 86-й сухопутной дивизии войск США «Дивизия Черного Ястреба», где в годы первой мировой служил основатель клуба Фредерик Маклафлин. Подразделение, в котором служил Маклафлин, в свою очередь получило название в честь вождя племени сауков, Черного Ястреба, который участвовал в Англо-американской войне 1812-1815 годов на стороне Британской империи, а в 1832 году возглавил военные действия своего племени и племени фоксов против США.