«Чикаго» проиграл «Лос-Анджелесу» и прервал серию из трех побед подряд

«Чикаго» уступил «Лос-Анджелесу» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

Единственную шайбу хозяев забросил Иэн Митчелл, у гостей сделал дубль Джарет Андерсон-Долан.

«Чикаго» проиграл впервые за четыре последних матча, команда занимает 15-е место в таблице Западной конференции с 32 очками в 45 матчах. «Лос-Анджелес» поднялся на пятую строчку с 58 очками в 49 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Лос-Анджелес» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Андерсон-Долан — 4 (Фиала, Лизотт), 9:29 — 0:1. Андерсон-Долан — 5 (Фиала, Даути), 26:07 — 0:2. Митчелл — 1 (Доми, Атанасиу), 56:45 — 1:2.

Вратари: Мразек (58:04) — Копли.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 19 (3+7+9) — 27 (9+12+6).

23 января. Чикаго. United Center. 19236 зрителей.