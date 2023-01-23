Проворов догнал Якупова и Королюка по голам в НХЛ

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».

Этот гол стал для хоккеиста 62-м в лиге. Теперь Проворов делит 61-е место в списке лучших снайперов НХЛ из России с Александром Королюком и Наилем Якуповым.

Рекорд по голам в лиге среди россиян принадлежит Александру Овечкину (810). Больше всего шайб среди российских защитников в НХЛ забросил Сергей Гончар (220).