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Сегодня, 04:16

Проворов догнал Якупова и Королюка по голам в НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Филадельфии» Иван Проворов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».

Этот гол стал для хоккеиста 62-м в лиге. Теперь Проворов делит 61-е место в списке лучших снайперов НХЛ из России с Александром Королюком и Наилем Якуповым.

Рекорд по голам в лиге среди россиян принадлежит Александру Овечкину (810). Больше всего шайб среди российских защитников в НХЛ забросил Сергей Гончар (220).

Александр Королюк
Иван Проворов
Наиль Якупов
Хоккей
НХЛ
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Защитник «Филадельфии» Проворов забросил третью шайбу в сезоне
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