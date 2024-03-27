«Чикаго» обыграл «Калгари»

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«Чикаго» переиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Флэймз» потерпели четвертое поражение подряд.

Канадский нападающий Джейсон Дикинсон оформил дубль.

«Чикаго» набрал 47 очков и занимает 15-е место в Западной конференции. «Калгари» идет на 11-й строчке — 71 очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Калгари» — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Голы: Джонс — 7 (бол., Курашев, Бедард), 3:35 — 1:0. Дикинсон — 19 (Андерсон, Слаггерт), 15:15 — 2:0. Дикинсон — 20 (Андерсон, Слаггерт), 44:15 — 3:0. Уигар — 17 (Кадри, Зари), 52:25 — 3:1.

Вратари: Мразек — Маркстрем (56:48).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 27 (15+4+8) — 39 (5+14+20).

Наши: Зайцев (15.17/1/0) — Кузьменко (16.02/4/-1), Мироманов (23.43/1/+1), Охотюк (14.34/1/-1).

27 марта. Чикаго. United Center.