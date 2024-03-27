«Флорида» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» дома проиграла «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.

За «Пантерз» забили Эван Родригес, Сэм Райнхарт и Картер Верхаге. У «Брюинз» отличились Давид Пастрняк, Чарли Макэвой, Трент Фредерик и Павел Заха.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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