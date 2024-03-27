«Вашингтон» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» в овертайме победил «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У «Кэпиталз» заброшенными шайбами отметились Ник Дауд, Коннор Макмайкл и Дилан Строум, оформивший дубль. За «Ред Уингз» забили Алекс Дебринкэт, Дэвид Перрон и Патрик Кейн.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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