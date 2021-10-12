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«Чикаго» ищет варианты обмена Дилана Строума

12 октября, 22:32
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«Чикаго» ищет варианты обмена форварда Дилана Строума, сообщает Daily Faceoff. Главный тренер «Блэкхокс» Джереми Коллитон не видит игрока в составе и считает, что у него есть более качественные исполнители на роль центрфорвардов.

В прошедшем сезоне 24-летний канадец провел 40 матчей и набрал 17 (9+8) очков при показателе полезности «-16». Его контракт с зарплатой в 3 миллиона долларов действует еще один сезон.

Строум был выбран «Аризоной» на драфте-2015 под общим 3-м номером.

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Иван Шитик все материалы автора
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