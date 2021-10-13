13 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» — «Питтсбург». Начало встречи — в 2:30 мск.

Российский форвард «Молний» Никита Кучеров выйдет в первом звене. Его партнерами будут Ондржей Палат и Брэйден Пойнт. Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустит эту встречу из-за травмы.

Следить за матчем можно в прямой трансляции на «Яндекс.Эфир» и сервисе Wink.