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«Тампа» — «Питтсбург»: где смотреть матч регулярного чемпионата НХЛ

01:00
Никита Кучеров. Фото Getty Images
Никита Кучеров. Фото Getty Images

13 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» — «Питтсбург». Начало встречи — в 2:30 мск.

Российский форвард «Молний» Никита Кучеров выйдет в первом звене. Его партнерами будут Ондржей Палат и Брэйден Пойнт. Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустит эту встречу из-за травмы.

Следить за матчем можно в прямой трансляции на «Яндекс.Эфир» и сервисе Wink.

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