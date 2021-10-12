Нападающий Чейссон подписал на год контракт с «Ванкувером»

Нападающий Алекс Чейссон пописал полноценный контракт с «Ванкувером». Соглашение рассчитано на один год, сообщает журналист Давид Паньотта.

General Manager Jim Benning announced today that the club has signed right wing, Alex Chiasson, to a one-year contract worth an annual average value of $ 750,000.



DETAILS | https://t.co/mYly9kbUrh pic.twitter.com/oO4K64dzHu — Vancouver #Canucks (@Canucks) October 12, 2021

Ранее 31-летний канадец находился в «Кэнакс» на просмотре.

В прошлом сезоне Чейссон провел за «Эдмонтон» 45 матчей и набрал 16 (9+7) очков.

Также в НХЛ он выступал за «Даллас», «Оттаву, «Калгари» и «Вашингтон», в составе которого выиграл Кубок Стэнли.