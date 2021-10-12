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Нападающий Чейссон подписал на год контракт с «Ванкувером»

12 октября, 21:22
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Нападающий Алекс Чейссон пописал полноценный контракт с «Ванкувером». Соглашение рассчитано на один год, сообщает журналист Давид Паньотта.

Ранее 31-летний канадец находился в «Кэнакс» на просмотре.

В прошлом сезоне Чейссон провел за «Эдмонтон» 45 матчей и набрал 16 (9+7) очков.

Также в НХЛ он выступал за «Даллас», «Оттаву, «Калгари» и «Вашингтон», в составе которого выиграл Кубок Стэнли.

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Иван Шитик все материалы автора
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