Нападающий Чейссон подписал на год контракт с «Ванкувером»
12 октября, 21:22
Нападающий Алекс Чейссон пописал полноценный контракт с «Ванкувером». Соглашение рассчитано на один год, сообщает журналист Давид Паньотта.
Ранее 31-летний канадец находился в «Кэнакс» на просмотре.
В прошлом сезоне Чейссон провел за «Эдмонтон» 45 матчей и набрал 16 (9+7) очков.
Также в НХЛ он выступал за «Даллас», «Оттаву, «Калгари» и «Вашингтон», в составе которого выиграл Кубок Стэнли.
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