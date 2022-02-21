«Флорида» обыграла «Чикаго», Бобровский отразил 22 броска

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Чикаго» со счетом 5:2.

В составе «Пантерз» 3 (1+2) очка набрал Александр Барков, вратарь Сергей Бобровский отразил 22 броска.

После этого матча «Флорида» с 75 очками лидирует в Восточной конференции, «Чикаго» с 44 очками — на 14-й строчке «Запада».