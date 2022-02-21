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Сегодня, 01:44

«Флорида» обыграла «Чикаго», Бобровский отразил 22 броска

Сергей Разин
корреспондент

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Чикаго» со счетом 5:2.

В составе «Пантерз» 3 (1+2) очка набрал Александр Барков, вратарь Сергей Бобровский отразил 22 броска.

После этого матча «Флорида» с 75 очками лидирует в Восточной конференции, «Чикаго» с 44 очками — на 14-й строчке «Запада».

НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Чикаго Блэкхокс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 49 34 15 72
2 Питтсбург 52 31 21 70
3 Рейнджерс 49 31 18 67
4 Вашингтон 52 28 24 65
5 Коламбус 48 24 24 49
6 Айлендерс 45 18 27 43
7 Филадельфия 49 15 34 39
8 Нью-Джерси 50 17 33 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 49 34 15 73
2 Тампа-Бэй 49 32 17 70
3 Торонто 48 32 16 67
4 Бостон 49 28 21 60
5 Детройт 51 23 28 52
6 Оттава 48 18 30 41
7 Баффало 50 16 34 40
8 Монреаль 50 10 40 27
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 49 36 13 76
2 Сент-Луис 49 29 20 64
3 Миннесота 46 30 16 63
4 Нэшвилл 50 28 22 60
5 Даллас 48 27 21 56
6 Виннипег 49 22 27 52
7 Чикаго 51 18 33 44
8 Аризона 49 12 37 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 48 29 19 64
2 Вегас 50 28 22 60
3 Эдмонтон 49 28 21 59
4 Лос-Анджелес 50 26 24 59
5 Анахайм 52 24 28 57
6 Ванкувер 51 23 28 52
7 Сан-Хосе 48 22 26 49
8 Сиэтл 51 16 35 36
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26.02
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Оттава – Рейнджерс
- : -
21.02 02:00
Коламбус – Баффало
 - : -
21.02 03:00
Аризона – Даллас
 - : -
21.02 04:00
Эдмонтон – Миннесота
 - : -
21.02 04:00
Сан-Хосе – Вегас
 - : -
21.02 21:00
Бостон – Колорадо
 - : -
21.02 23:00
Филадельфия – Каролина
 - : -
21.02 23:59
Калгари – Виннипег
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 48 71
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 49 69
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 49 68
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 49 35
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 49 33
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 45 33
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 19 1.97
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 31 2.04
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 38 2.06
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