34-летний вратарь «Монреаля» одержал первую победу в НХЛ с апреля 2016 года

«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Айлендерс» со счетом 2:3.

Для вратаря «Канадиенс» Эндрю Хаммонда это первый матч в текущем сезоне. Также это первая победа 34-летнего канадца в лиге с 9 апреля 2016 года. Последний раз Хаммонд выступал в НХЛ в сезоне-2017/18.

С 2018 года Хаммонд выступал в АХЛ за «Айова Уайлд» и «Рочестер».